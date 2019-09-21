Новая программа «Жалобная книга» поможет зрителям решать проблемы

//Общество 13+

21 сентября 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

В доме разрушается балкон, угрожая жильцам и прохожим? Купили некачественный товар, а продавец не хочет возвращать деньги. Как добиться справедливости? Как правильно оформить жалобу на управляющую компанию и куда её подать? В решении проблем, с которыми сталкиваются все россияне, поможет новая правовая программа Общественного телевидения России (ОТР) «Жалобная книга».

Еженедельная правовая программа «Жалобная книга», премьера которой состоится на ОТР 27 сентября, предоставит зрителям возможность бесплатно воспользоваться услугами юриста, который даст пошаговую инструкцию в решении практически любых бытовых вопросов, находящихся в правовом поле.







К кому обращаться, если оборудование на игровой площадке неисправно, и дети рискуют получить травмы? Что делать, если в доме годами протекает крыша, а управляющая компания отказывается ремонтировать кровлю? Занял знакомому денег под расписку, не заверенную у нотариуса. Как вернуть долг? Соседи из квартиры над вами устроили потоп и отказываются возмещать вам ущерб. Как быть? Где получить свои деньги, если компания-банкрот не выплачивает пособие во время отпуска по уходу за ребенком?







Путь к решению конкретной проблемы съемочная группа и эксперты программы «Жалобная книга» - профессиональные юристы – проходят вместе с героями до победного результата. В каждом выпуске – частные истории конкретных людей. На их примере эксперты формулируют максимально простые и внятные инструкции: к кому обращаться, что надо делать, а чего делать категорически не стоит.







В отдельной рубрике «Три коротких вопроса» программа разберет простые спорные ситуации. Обязательно ли платить за лифт жителям первых этажей? Можно ли парковать автомобиль, убрав оранжевый конус? Обязан ли покупатель, разбивший бутылку, возмещать магазину ее стоимость?

Все это и другие полезные юридические лайфхаки смотрите в «Жалобной книге» на ОТР по пятницам, в 16:30!