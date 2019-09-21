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21 сентября 2019, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно, об истории с ученицей из Уэльса Либби Тейлор-Форд, которую шесть раз отправляли домой переодеваться из-за длины юбки. Один из преподавателей заявил: "Я не хочу подниматься по лестнице и видеть, что ты ела на завтрак".

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Согласно источнику, юбка 14-летней школьницы была на семь сантиметров выше колена. Тогда в следующий раз девочка пришла в брюках, но учитель заявил, что штаны тоже не подходят по длине, поскольку не полностью закрывают ее лодыжку, пишет издание "Mirror".

Мать Либби разозлилась подобными претензиями и попросила следить за образованием детей, а не внешним видом. По её словам, девочка слишком худая, поэтому юбки нужной длины с нее сваливаются. Женщина купила три юбки, но не одна не удовлетворила администрацию школы.

Ученицу отправляли переодеваться шесть раз за месяц.