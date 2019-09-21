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В московских аэропортах задержаны и отменены 30 рейсов
21 сентября 2019, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 21 сентября, в московских аэропортах задержали и отменили около 30 рейсов. Согласно последним данным, соответствующая информация содержится на онлайн-табло столичных авиагаваней.
Во Внуково задержано четыре рейса. В Домодедово задерживаются 13 рейсов, а еще 10 были отменены. Что касается Шереметьево, то в этом аэропорту в настоящий момент задерживаются два рейса, передает сегодня утром Агентство городских новостей "Москва".
Ранее стало известно, что в Москве на воскресенье, 22 сентября, объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за заморозков.