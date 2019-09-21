Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В субботу православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый памятный день церковного года, который начинается 14 сентября.

Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Муж и жена до преклонного возраста не имели детей, однако верили, что Бог может даровать им ребенка. Супруги дали обет посвятить свое чадо служению Богу.