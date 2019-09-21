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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2019, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В субботу православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый памятный день церковного года, который начинается 14 сентября.
 
Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Муж и жена до преклонного возраста не имели детей, однако верили, что Бог может даровать им ребенка. Супруги дали обет посвятить свое чадо служению Богу.
 
Молитвы Иокима и Анны были услышаны: архангел Гавриил возвестил им о скором рождении "Преблагословенной Девы Марии", через которую всему миру будет даровано спасение. Как уточняет РИА "Новости", появление на свет Божией Матери предсказывалось также в ветхозаветных пророчествах.
ЕТ

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