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Министерство юстиции опровергло сообщения об отмене праздников
20 сентября 2019, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства.
Как сообщали "АН", ранее в СМИ прошла информация, что в рамках так называемой "регуляторной гильотины" могут отменить День воздушного флота, День радио и старейший в РФ профессиональный праздник - День железнодорожника.
"Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина" не планируется", - сообщили журналистам в пятницу, 20 сентября, в пресс-службе министерства, пишет РИА Новости.