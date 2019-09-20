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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Министерство юстиции опровергло сообщения об отмене праздников

20 сентября 2019, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства. 

Россиян могут лишить нескольких праздников

Россиян могут лишить нескольких праздников

 

Как сообщали "АН", ранее в СМИ прошла информация, что в рамках так называемой "регуляторной гильотины" могут отменить День воздушного флота, День радио и старейший в РФ профессиональный праздник - День железнодорожника.

"Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина" не планируется", - сообщили журналистам в пятницу, 20 сентября, в пресс-службе министерства, пишет РИА Новости.

АС

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