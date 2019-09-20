В московской олимпиаде «История и культура храмов» смогу принять участие школьники со всей России

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20 сентября 2019, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

С 2019/2020 учебного года школьники из других регионов России смогут принять участие в столичной олимпиаде «История и культура храмов столицы и городов России». Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы сообщил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

«При этом каждый город-участник самостоятельно будет организовывать площадку для защиты исследований, определять призеров и победителей. И уже после завершения всей олимпиады олимпиадные работы победителей из всех городов-участников войдут в единое электронное учебное пособие «История и культура храмов» в «Московской электронной школе», – рассказал Зинин.

По его словам, цель олимпиады, которая будет проходить с 1 октября по 1 января, вовлечение школьников в исследовательскую деятельность с использованием ресурсов городской среды, которые позволяют очень глубоко и серьезно изучать историю, архитектуру, культуру храмов столицы, а теперь и городов России.

С этого года стало больше форм предоставления исследований: к традиционной мультимедийной презентации добавлены фото- и видеосъемка, а также макет. Все они также должны сопровождаться описанием исследования.

Олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России» проводится в трех категориях: начальные классы, 5-7 классы и 8-11 классы (в том числе обучающиеся в профессиональных образовательных организациях). Подробную информацию можно найти на сайте Городского методического центра.

Обновленный формат олимпиады станет важной вехой в развитии как школьного олимпиадного движения, так и сотрудничества образовательных ведомств России. О важности такого сотрудничества для образовательной сферы страны на форуме «Город образования» заявил руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина. В частности, Калина предложил расширить в регионы столичный проект по повышению квалификации управленческих кадров системы образования «Управленческая среда». Кроме того, весной этого года ресурсы «Московской электронной школы» стали доступны учителям, ученикам и их родителям из всех городов России. Частично контент МЭШ также доступен всем желающим со всего мира.