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//Общество 13+

Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно

20 сентября 2019, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Подача отопления в социальных учреждениях российской столицы начнется досрочно. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает агентство ТАСС.

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - цитирует столичного заммэра интернет-портал агентства.

По нормам, топить в Москве начинают после того, как 5 дней подряд среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов. По данным синоптиков, в ночь с пятницы на субботу ожидаются первые заморозки.

АС

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