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Пять предполагаемых сценариев уничтожения человечества определили ученые
20 сентября 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи обозначили пять сценариев развития событий на Земле, которые могут привести к уничтожению человечества. Данной теме посвящен материал, выложенный некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», конец света может произойти из-за:
1. наступления нового ледникового периода;
2. падения на планету астероида;
3. распространения смертельных вирусов;
4. восстания роботов;
5. Третьей мировой войны.
Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты перечислили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. В данный список, в частности, вошли перенаселение Земли и климатические изменения.