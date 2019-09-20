Пять предполагаемых сценариев уничтожения человечества определили ученые

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20 сентября 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Bastiaan Slabbers / globallookpress.com

Исследователи обозначили пять сценариев развития событий на Земле, которые могут привести к уничтожению человечества. Данной теме посвящен материал, выложенный некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», конец света может произойти из-за:

1. наступления нового ледникового периода;

2. падения на планету астероида;

3. распространения смертельных вирусов;

4. восстания роботов;

5. Третьей мировой войны.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты перечислили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. В данный список, в частности, вошли перенаселение Земли и климатические изменения.