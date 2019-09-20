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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Популяция хамсы в Черном море сократилась в два раза

20 сентября 2019, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Популяция хамсы резко сокращается в Черном море. Промысловый вылов этого вида рыбы уменьшился в два раза,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей Наталия МИЛЬЧАКОВА.

«По данным Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), в текущем году квоты на промысловый вылов хамсы упали в 2 раза. Из-за варварской добычи в позапрошлом и прошлом году воспроизводство и восстановление популяции не произошло», — цитирует ее «РИА Крым».

По ее словам, не лучшим образом обстоят дела и с другими видами рыб. Так, если раньше в Черном море добывали 26 видов рыб, то сейчас только шесть (хамса, ставрида, сельдь, камбала, кефаль, шпроты).

Эксперт добавила, что о позитивных сдвигах в настоящее время говорить не приходится.

ГБ

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