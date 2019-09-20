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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Владимир Зеленский поручил построить новые пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак» на границе с Крымом

20 сентября 2019, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Отмечается, что такое задание дал президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. Работы уже начаты и по плану должны завершиться к середине ноября,  пишут «Аргументы недели-Крым».

О начале строительства рассказал на своей странице в Facebook руководитель Херсонской областной администрации Юрий ГУСЕВ.

«Уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного исполнения задания президента Владимира ЗЕЛЕНСКОГО, который поручил завершить строительство режимных зон КПП «Чонгар» и «Каланчак» до 15 ноября», – делится ГУСЕВ.

По его словам, на следующей неделе с рабочим визитом в область прибудет министр инфраструктуры Владислав КРЫКЛИЙ, который посетит пропускные пункты. Тогда будет проведено совещание по вопросу фактических сроков окончания строительных работ.

Владимир Зеленский поручил построить новые пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак» на границе с Крымом

Владимир Зеленский поручил построить новые пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак» на границе с Крымом

Владимир Зеленский поручил построить новые пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак» на границе с Крымом

 

ГБ

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