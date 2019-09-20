"Она будет пугать детей", девочку-инвалида не берут в садик, а её семье отказывают в пособиях

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20 сентября 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Волонтеры на маленькую девочку-инвалида в Башкирии наткнулись случайно. Они привезли печенье малоимущим семьям, живущим в селе Алтаны Стерлитамакского района, а когда осталсь ещё 2 коробки, спросили у местных, кому на их взгляд нужна помощь.

И тогда им подсказали адрес. Зайдя в дом, они были в шоке, условия в которых живёт семья Гизатуллиных ужасны. В доме нет газа, воды, газовый водонагреватель сломался, а на то, чтобы починить, как и вообще на всё остальное денег не остаётся. Причём, неблагополучной семью назвать никак нельзя. Никто из родителей не пьёт, просто все средства уходят на ребёнка. Было бы проще, если бы удалось продлить инвалидность, но в селе только один фельдшер, и тот уехал в город, без него карту забрать не получится, а без инвалидности не выдают ни памперсы ни, тем более, лекарства.

Родители ребенка несколько раз обращалась за помощью в государственный социальный центр в Стерлитамаке, но там сказали приходить в ноябре, когда откроется очередь на получение выплат по инвалидности. Сейчас семья живёт на зарплату отца в 10 000 рублей и пенсию бабушки с дедушкой, все деньги уходят на памперсы и лекарства для ребёнка, а также оплату коммунальных услуг.

Мама девочки хотела устроиться на работу, но для этого нужно отдать ребёнка в садик. Но её ответили, что девочка "не такая, как все" - у нее деформировано лицо, сросшиеся пальчики, а кроме того, ребенок не умеет говорить - и будет пугать других детей. пишет канал "Плохие новости".