В Рязани не могут расселить барак, где жил Александр Солженицын

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20 сентября 2019, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Это оказалось слишком дорого для города. Новые жильцы запросили такую сумму за своё расселение (знали, что по воле Президента здесь будет музей Солженицына, значит губернатор и мэр выложат любые деньги), что бюджет города и области - не потянул.



Как пишет на своей странице в Facebook тележурналист Андрей Караулов, Рязань - не самый богатый город. По ветхости жилья он занимает второе место после Тулы. В Центральном федеральном округе. Но ведь обещано - музею быть! Сам Президент обещал. Как быть?



И губернатор принял гениальное решение. В Рязани сохранился дом Салтыкова-Щедрина. В нём жил и работал Михаил Евграфович, когда служил в Рязани. Пусть музей Солженицына будет в доме Салтыкова-Щедрина! Ведь Президент не отдавал никаких распоряжений в отношении автора «Господ Головлёвых». Дикость, конечно! Что было бы, если бы в доме Салтыкова-Щедрина открылся бы - вдруг - музей Гоголя? Или Льва Толстого?



Но с Гоголем и Толстым не повезло. Не жили и не служили они в Рязани. А с Солженицыным повезло. И - с Натальей Дмитриевной Солженицыной. Она очень настойчивая женщина. Так что решено: музей Александра Исаевича будет в доме Михаила Евграфовича! Не ясно, правда, как самому Солженицыну такое «родство».

Так теперь и не спросишь... Все решает Наталья Дмитриевна, пишет Андрей Караулов.