Горячий ТОП региональных новостей: Костромичи рассказали, как организовать свидание на 100 рублей

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20 сентября 2019, 16:07 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области будут судить убийцу-расчленителя. Мужчина после ссоры с собутыльником забил его молотком, труп сбросил в подпол, а впоследствии распилил ручной пилой и расфасовал по мешкам, сообщает Афанасий-бизнес.

Костромичи рассказали, как организовать свидание на 100 рублей. Костромичи активно помогают своему земляку организовать романтическое свидание на 100 рублей, сообщает K1NEWS.RU. Бурные обсуждения развернулись в одной из социальных сетей.

Незначительное выпадение пепла зафиксировано в окрестностях в окрестностях посёлка Усть-Камчатск и села Крутоберёгово. Утром 20 сентября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого вулкана 3283 метра. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Четырехлетний малыш играл с топором и отрубил брату пальцы. Двое братьев играли во дворе. В руках у того, что постарше, оказался топор, и он случайно отрубил младшему две фаланги на правой руке. Об этом пишет НДН.инфо.

Четыре человека пострадали в аварии на Воровского в Кирове. Как сообщает Новый вариант, авария произошла в 23 часа на улице Воровского, напротив дома №43 в Кирове.

В Калининграде обнаружено и обезврежено ещё 40 взрывоопасных предметов времён ВОВ. На улице Верхние поля в городе Калининграде из земли извлекли 9 снарядов различных калибров и 3 взрывателя к натяжной мине АС, как уточняет НИА Калининград.

Тракторист на Ставрополье переехал женщину. Утром 23 июня тракторист, сдавая назад, в помещении зернового склада местного сельхозпредприятия, допустил наезд на 64-летнюю рабочую, причинив ей множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась в больнице, сообщает Ставропольский репортер.