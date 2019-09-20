Колонна российской военной техники напугала украинцев

//Общество 13+

20 сентября 2019, 16:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео с танковой колонной

Украинский блогер опубликовал видео колонны бронетехники, снятое в Ростовской области, неподалеку от российско-украинской границы. Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН.

На видео попали несколько десятков танков. В колонне замечены бронетранспортеры и САУ. Техника стоит в поле на грунтовке, которая проложена параллельно асфальтированной автомобильной дороге, по которой движется автомобиль с регистратором.

«Вот вам и война готовится!» — предполагает автор видео за кадром, — «Гляньте, сколько единиц техники! Танки, БМП, офигеть! Это перед Родионовкой».

Кадры вызвали большой ажиотаж в украинских масс-медиа. Киевские журналисты тут же заявили о подготовке России к войне с Украиной.

На самом деле, в Ростовской области много военных полигонов. Как пояснил корреспонденту АН источник в военном ведомстве, в действительности танковая колонна направлялась на учения.