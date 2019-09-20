Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Колонна российской военной техники напугала украинцев

20 сентября 2019, 16:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео с танковой колонной
скриншот видео с танковой колонной

Украинский блогер опубликовал видео колонны бронетехники, снятое в Ростовской области, неподалеку от российско-украинской границы. Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН.

На видео попали несколько десятков танков. В колонне замечены бронетранспортеры и САУ. Техника стоит в поле на грунтовке, которая проложена параллельно асфальтированной автомобильной дороге, по которой движется автомобиль с регистратором.

«Вот вам и война готовится!» — предполагает автор видео за кадром, — «Гляньте, сколько единиц техники! Танки, БМП, офигеть! Это перед Родионовкой».

Кадры вызвали большой ажиотаж в украинских масс-медиа. Киевские журналисты тут же заявили о подготовке России к войне с Украиной.

На самом деле, в Ростовской области много военных полигонов. Как пояснил корреспонденту АН источник в военном ведомстве, в действительности танковая колонна направлялась на учения.

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан