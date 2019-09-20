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Жительница Томской области в 54 года родила пятого ребенка

20 сентября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В пятницу, 20 сентября, жительница Томской области, которой 54 года, в пятый раз стала матерью. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники Сибирского государственного медуниверситета.
 
Медики отметили, что многодетная мать находится в прекрасной физической форме благодаря регулярным занятиям танцами и здоровому питанию. Беременность жительницы Томской области протекала под постоянным контролем врачей. Роды прошли успешно, мать и новорожденная девочка хорошо себя чувствуют, передает РИА "Новости".
 
Женщина порекомендовала дамам, которые хотят стать матерями, заниматься собой и не бояться заводить ребенка даже в зрелом возрасте.
ЕТ

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