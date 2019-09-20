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Синоптики разочаровали москвичей: летнего тепла в столице в этом году больше не будет

20 сентября 2019, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в пятницу, 20 сентября, разочаровал москвичей. Согласно последней информации специалиста, бабьего лета в столице в этом году больше не будет.

Варакин не исключил, что в Москве будут возможны теплые и солнечные часы в ближайшие дни, однако это нельзя будет назвать бабьим летом. "Все уже прошло", – резюмировал метеоолог. Он также напомнил, что в августе и в начале сентября в столице было 75 процентов от климатической нормы, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее синоптики обещали, что теплая погода вернется в Москву после 25 сентября.

ЕТ

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