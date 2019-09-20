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//Общество 13+

В Кремле заявили, что пикеты не мешают работе администрации президента

20 сентября 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что одиночные пикеты на улице нисколько не мешают работе администрации президента.

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Актрисе, поддержавшей Устинова, пришлось уволиться из театра

По словам Пескова, одиночные пикетчики с плакатами не влияют на работу администрации президента, передаёт РИА Новости. «Нет, не мешают абсолютно, работа продолжается как всегда. Работы много», - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Одиночные пикеты посвящены аресту актёра Павла Устинова, которого задержали 3 августа в Москве. «Дело Устинова» вызвало общественный резонанс, многие медийные персоны выступили в защиту молодого человека.

АБ

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