В Кремле заявили, что пикеты не мешают работе администрации президента

//Общество 13+

20 сентября 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что одиночные пикеты на улице нисколько не мешают работе администрации президента.

Актрисе, поддержавшей Устинова, пришлось уволиться из театра

По словам Пескова, одиночные пикетчики с плакатами не влияют на работу администрации президента, передаёт РИА Новости. «Нет, не мешают абсолютно, работа продолжается как всегда. Работы много», - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Одиночные пикеты посвящены аресту актёра Павла Устинова, которого задержали 3 августа в Москве. «Дело Устинова» вызвало общественный резонанс, многие медийные персоны выступили в защиту молодого человека.