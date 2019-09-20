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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В США уфологи штурмуют засекреченную американскую базу с НЛО

20 сентября 2019, 15:34 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео трансляции
скриншот видео трансляции

У входа на секретную американкую базу «Зона-51» собралась многочисленная толпа уфологов. Они заявляют, что на территории объекта находятся летающие тарелки и останки инопланетян и готовятся к штурму военной базы. В интернете ведется прямая трансляция.

Штурм базы был объявлен заранее. Организаторы назначили его на 20 сентября.

«Мы все встретимся у туристического места Alien Center «Зоны 51» и скоординируем наш вход», — предупредили инициаторы мероприятия.

Изначально желание участвовать в мероприятии изъявили около 13 тысяч человек. Но к самой «Зоне-51» прибыли около 600 участников.

В момент написания текста у ворот базы гуртовались сотня-другая человек. Они периодически достают плакаты и выкрикивают лозунги, но больше дурачатся, фотографируясь на фоне базы и болтают с военными, выставленными на охрану объекта.

Согласно конспирологической версии уфологов, на штурмуемой базе «Зона-51» находятся НЛО. Якобы власти США тут проводят исследования над внеземными формами жизни.

Официальный Вашингтон, действительно, засекретил предназначение «Зоны-51». По некоторым сведениям, там проходят испытания летательных аппаратов, которые выпускает американская оборонка.

Так или иначе, но Пентагон к штурму уфологов приготовился заранее. Официальный Вашингтон предупредил, что это военный объект и в случае проникновения на его территорию, по нарушителям может быть открыт огонь на поражение.

Судя по всему, предупреждение властей охладило пыл уфологов. Пока они просто стоят у базы с лозунгами и больше дурачатся. Штурмовать «Зону 51» пока никто не решается. Организаторы акции ведут прямую трансляцию в интернете.

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