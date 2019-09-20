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//Общество 13+

В сети обрадовались освобождению Устинова

20 сентября 2019, 14:27 [«Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Московский городской суд изменил актеру Павлу Устинову меру пресечения в виде 3,5 лет колонии общего режима на подписку о невыезде. Тем не менее, суд, как и прокуратура, считают его вину доказанной. Однако наказание, которое было вынесено 16 сентября, показалось представителям правоохранительных органов и судебной системы чрезмерно суровым. 

Возможно, на решение освободить Устинова, как минимум, до следующей апелляции повлиял флешмоб, организованный деятелями культуры и кино, а также массовые протесты и пикеты, которые не прекращались со дня первого вынесения приговора. За Устинова вступился Александр Паль, Иван Ургант, Сергей Лазарев и многие другие лидеры мнений. В сети дело актера сравнивают с делом Ивана Голунова: именно поэтому общественность ожидала отмены или, как минимум, смягчения приговора. 

В сети новое решение суда приняли с воодушевлением. Так, например, некий Павел Ковеня написал комментарий под долгожданной новостью: «Демократично. Вот лет 10 назад такое и представить сложно было, чтобы из-за общественного резонанса реально пересматривали дела и приговоры». В полемику с ним вступил Артём Фишкин, заявив: «10 лет назад представить нельзя было, что ОМОН будет такое вытворять. Реформу МВД обещали». Очевидно, такой «подарок судьбы» для подсудимого не перевесил для общественности её обиду на правоохранительные органы. 

Также в соцсетях посетовали и на то, что Устинов не единственный, с кем жестоко обошлось правосудие. «А других можно тоже освободить?

Сколько тысяч таких ребят сидят», - сокрушается Марат Калугин. Однако кто-то придерживается противоположной точки зрения и считает, что такие, как Устинов, должны быть наказаны: «Сидеть должны и парашу нюхать». Так, например, Николай Белов указал на то, что защитники актера до конца в ситуации не разобрались: «И ни один либерально настроенный деятель, как собственно и никакой другой, не сможет ответить на вопрос: а что же там было до того момента с которого началось видео, и почему ребята в спецзащите пошли целенаправленно к этому молодому человеку».

«Сколько левых дел интересно прошли мимо общественности, сколько левых приговоров вынесли эти судьи?! И я что-то не слышал чтоб судей наказывали за ошибки», - возмутился пользователь, зарегистрированный под именем Енот Обыкновенный, который явно стоит на стороне подсудимого. 

Таким образом, можно судить, что большинство пользователей встретили эту новость с радостью. Но, тем не менее, никто не забыл и о других несправедливо осуждённых по «московскому делу» активистов и протестующих. Именно поэтому многие ждут смягчения приговоров и другим фигурантам по схеме Устинова.

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