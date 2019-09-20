Опровержение

В ряде СМИ, в том числе и на сайте «АН», была опубликована некорректная информация о праздновании и стоимости свадьбы сына Владимира Груздева. Из предоставленной в распоряжение редакции информации следует, что все обвинения в адрес г-на Груздева были необоснованными, что подтверждено судебными решениями и информацией находящейся в открытом доступе.

Кроме этого Владимир Груздев за заслуги по развитию тульской области был награждён Президентом России орденом Александра Невского.

Приносим свои извинения семье Груздевых.