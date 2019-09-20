Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Опровержение

20 сентября 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

В ряде  СМИ, в том числе и на сайте «АН», была опубликована некорректная информация о праздновании и стоимости свадьбы сына Владимира Груздева. Из  предоставленной в распоряжение редакции информации следует, что все обвинения в адрес г-на Груздева были необоснованными, что подтверждено судебными решениями и информацией находящейся в открытом доступе.
 
Кроме этого Владимир Груздев за заслуги по развитию тульской области был награждён Президентом России орденом Александра Невского.
 
Приносим свои извинения семье Груздевых.
 
ГБ

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан