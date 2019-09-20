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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Кремле рассказали, как Путин проводит свободное время

20 сентября 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/Global Look Press
фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент РФ Владимир Путин проводит свое свободное время. Оказалось, что у главы страны не бывает полноценных выходных.
 
Песков сообщил, что даже в выходные дни "идут доклады по линии ведомств". Кроме того, возникают различные вопросы, которые требуют оперативного решения президента. Кроме того, никогда не прекращается документооборот, а перед подписанием некоторых бумаг Владимиру Путину нередко требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Дмитрия Пескова, президент России в свободное время занимается спортом, а также, как все, встречается со своими родными и близкими людьми.
ЕТ

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