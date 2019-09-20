В Кремле рассказали, как Путин проводит свободное время

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент РФ Владимир Путин проводит свое свободное время. Оказалось, что у главы страны не бывает полноценных выходных.

Песков сообщил, что даже в выходные дни "идут доклады по линии ведомств". Кроме того, возникают различные вопросы, которые требуют оперативного решения президента. Кроме того, никогда не прекращается документооборот, а перед подписанием некоторых бумаг Владимиру Путину нередко требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти.