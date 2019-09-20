В Ханое состоялась встреча Владимира Колокольцева с вьетнамскими полицейскими – выпускниками ведомственных вузов

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20 сентября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

МВД.РФ

В Ханое прошла встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с вьетнамскими коллегами. На мероприятие были приглашены примерно 400 офицеров.

Владимир Колокольцев рассказал, что на протяжении десятилетий учебные заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации пользуются большим авторитетом как внутри страны, так и за рубежом, пишет сайт МВД.РФ.

«Наши выпускники занимают ведущие должности в структурах правоохранительных органов различных государств, распространяют традиции взаимного уважения и укрепляют международное сотрудничество», – отметил Глава российского ведомства.