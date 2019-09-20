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//Общество 13+

Мосгорсуд принял решение отпустить из СИЗО актера Павла Устинова

20 сентября 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Днем в пятницу стало известно, что Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, который ранее был осужден на 3,5 года по делу о вывихе плеча росгвардейцу в ходе московской акции протеста. 

Есть ли у Устинова шанс избежать заключения?

Есть ли у Устинова шанс избежать заключения?

Устинов будет освобожден из СИЗО. Соответствующее решение ранее был принято по ходатайству Генпрокуратуры, передает портал Лента.ру.

Подчеркивается, что молодой актер Павел Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до понедельника, 23 сентября, когда Мосгорсуд намерен рассмотреть апелляционную жалобу на приговор.

ЕТ

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