Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Симферополе арестовали высокопоставленных полицейских, организовавших нелегальный миграционный канал в Ялте

20 сентября 2019, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения высокопоставленным полицейским, организовавшим нелегальный миграционный канал в Ялте,  пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации Следкома, следствием в суд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении всех 6 фигурантов, но под стражу заключили только начальника отдела по вопросам миграции, его заместителя и троих гражданских лиц.

Меру пресечения в отношении еще одного фигуранта суд планирует избрать в ближайшее время.

Напомним, в Ялте пресекли деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. К этой деятельности оказался причастен начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте.

Он привлек к реализации плана своего заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции 3 «Массандровский» и троих местных жителей.

ГБ

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан