В Симферополе арестовали высокопоставленных полицейских, организовавших нелегальный миграционный канал в Ялте

//Общество 13+

20 сентября 2019, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения высокопоставленным полицейским, организовавшим нелегальный миграционный канал в Ялте, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации Следкома, следствием в суд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении всех 6 фигурантов, но под стражу заключили только начальника отдела по вопросам миграции, его заместителя и троих гражданских лиц.

Меру пресечения в отношении еще одного фигуранта суд планирует избрать в ближайшее время.

Напомним, в Ялте пресекли деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. К этой деятельности оказался причастен начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте.

Он привлек к реализации плана своего заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции 3 «Массандровский» и троих местных жителей.