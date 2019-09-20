Актрисе, поддержавшей Устинова, пришлось уволиться из театра

//Общество 13+

20 сентября 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Перми актрисе местного академического Театра-Театра Дарье Егоровой пришлось покинуть работу из-за того, что она со сцены поддержала арестованного Павла Устинова.

Есть ли у Устинова шанс избежать заключения?

Егорова рассказала, что после премьеры спектакля выступила со сцены в поддержку актера Павла Устинова, передаёт РИА Новости. После этого на странице Театра-Театра в соцсети худрук Борис Мильграм оставил сообщение, в котором обвинил актрису в плохой игре, превышении должностных полномочий и нарушении этических норм.

В ответ на это актриса отметила, что коллеги заявили, будто она «подставила их всех и испортила премьеру зрителю». По мнению Егоровой, она играла хорошо, о чем сначала и сказал худрук. «Но после моего высказывания я вдруг стала плохо играть… Хотя я сама знаю, что играла хорошо. Делала все, что просил от меня режиссер и не подвела никого ни на секунду», - написала она. Егорова отметила, что после случившегося решила оставить работу по собственному желанию.