//Общество 13+

20 сентября 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более 30 УИКов.

18 сентября истек срок подачи судебных исков на участковые избирательные комиссии (УИК) с требованием об отмене их решений об итогах голосования на выборах депутатов муниципальных советов. Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Справедливая Россия», а также ряд кандидатов от партии направили в различные районные суды Санкт-Петербурга соответствующие иски, где ответчиками являются более 30 УИКов.

Срок оспаривания решений избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) истекает через три месяца после дня голосования, и партия и в этом случае намерена воспользоваться своим правом судебного обжалования решений некоторых ИКМО о результатах муниципальных выборов. Пока подано 10 исков на 7 ИКМО.

Если суды удовлетворят иски справедливороссов, то результаты выборов на этих участках не будут учитываться при подведении итогов голосования, и при окончательном распределении мандатов «Справедливая Россия» сможет вернуть утраченные из-за фальсификаций депутатские места.

В свой список ответчиков справедливороссы включили ИКМО и ряд УИКов следующих муниципальных образований: МО № 15, МО № 65, Академическое, Коломяги, Озеро Долгое, Пискаревка, Сосновское, Черная Речка, Юнтолово.

Комментирует руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина:

- Львиная доля наших исков касается несоответствия данных первичных протоколов об итогах голосования с результатами, опубликованными позднее в ГАС «Выборы», а также - нарушения процедур подсчета и повторного пересчета голосов. Кроме того, основанием для признания незаконными решений УИКов об итогах голосования мы считаем зафиксированные камерами видеонаблюдения вбросы избирательных бюллетеней в урны, недопуск оппозиционных наблюдателей на участки, подозрительно высокий процент надомного голосования, а также голосования военнослужащих. В наших исках упоминается и присутствие на участках посторонних людей угрожающего вида, которые проявляли агрессию по отношению к оппозиционным наблюдателям и членам комиссий. Также в ряде случаев мы инкриминируем УИКам фальсификацию списков избирателей, включение в эти перечни умерших граждан, а также граждан, ранее прописанных в ныне расселенных домах. Подавая эти иски, мы показываем, что беззаконие, которое с молчаливого согласия многих контролирующих органов творилось на этих муниципальных выборах, не убило нашу веру в силу права и в справедливость закона. Я убеждена, что большинство наших исков суды удовлетворят, результаты выборов на ряде участков и по нескольким округам будут признаны недействительными, и честные порядочные люди все-таки получат заслуженные мандаты, которые завоевали, благодаря истинному, а не сфальсифицированному доверию петербуржцев.

Пресс-служба СПб РО «Справедливая Россия»