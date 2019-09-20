Есть ли у Устинова шанс избежать заключения?

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20 сентября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мосгорсуд начал рассмотрение поданного Генпрокуратурой ходатайства об освобождении актёра Павла Устинова из-под ареста и изменении меры пресечения. 24-летнего молодого человека арестовали 3 августа в Москве, 16 сентября суд приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы.

Глава Росгвардии оценил приговор Павла Устинова

В качестве аргументов для изменения меры пресечения и освобождения Устинова из-под ареста прокурор Анастасия Зверева назвала поручительство худрука «Сатирикона» Константина Райкина, прохождение срочной военной службы и отсутствие судимости, передаёт «Новая газета».

Сторонники Устинова уверены, что молодой человек не участвовал в митинге, не оказывал сопротивления при задержании и тем более не наносил травму сотруднику Росгвардии. После объявления приговора многие известные актёры приняли участие в пикете возле администрации президента.