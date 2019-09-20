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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты усомнились в росте неприязни россиян к трудовым мигрантам

20 сентября 2019, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В России увеличилась доля граждан, не приветствующих поток иностранной рабочей силы. Эксперты провели опрос, согласно которому большинство участников которого (72%) высказались за ограничение притока трудовых мигрантов.

Эксперт Евгений Бобров в эфире НСН заявил, что число россиян, не приветствующих поток рабочей силы из-за рубежа, не изменилось: «Мне кажется, ничего не изменилось. Сколько было, столько и осталось. Просто, может быть, другую целевую категорию опросили или вопрос как-то по-другому сформулировали. Я считаю, что вообще нет никаких изменений, ни волнений, ни конфликта, ничего такого не было».

АГ

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