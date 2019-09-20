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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

МИД: Россия не приемлет понятия "советская оккупация"

20 сентября 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 20 сентября, заявила, что Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой ранее потребовал МИД Эстонии.
 
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу недавно заявил, что страна имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации", передает РИА "Новости".
 
Захарова заявила, что подобные заявления носят "сезонный характер". По словам дипломата, Москва рассматривает такие высказывания как личную инициативу отдельных политических деятелей. В МИД РФ напомнили об аналогичном "заходе" Рейнсалу в прошлом году, когда он, находясь на посту министра юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о планах добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". 
ЕТ

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