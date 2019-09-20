Шамана-воина из Якутии отправили в психбольницу

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20 сентября 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Шаман-воин Александр Габышев, который собирался «изгнать Путина из Кремля», доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут работать эксперты.

Песков прокомментировал задержание шамана, собравшегося «изгнать Путина»

В региональном Минздраве рассказали, что мужчина пройдёт психиатрическую диагностику, которая будет заключаться в беседе. В случае если эксперты сочтут, что Габышеву нужна специализированная помощь, шаману предложат лечение в клинике, передаёт Lenta.Ru.

«Данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия… При необходимости могут быть привлечены социальные службы», - отметили в ведомстве.