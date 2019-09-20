Избиение пассажира водителем автобуса попало на видео

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20 сентября 2019, 12:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео из соцсетей

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира, а потом выбрасывает его из салона. Кадры были распространены в социальных сетях.

Попавший в кадр инцидент происходил уже на выходе из автобуса. Водитель, крупный мужчина, держит какого-то мужчину за голову левой рукой. Правой рукой он наносит удары и приговаривает: «Успокоишься?! Успокоишься?»

Пассажир отвечает что-то маловразумительное. Судя по всему, он пьян. Выслушав его ответ, водитель добавляет: «На меня сегодня еще хватит!» После этого он ударяет соперника локтем и вышвыривает его из салона. Следом летит сумка мужчины.

Выложивший в социальные сети автор заявил, что причиной избиения стал неоплаченный проезд. Но в комментариях появилась женщина, которая ехала в этом автобусе. Она написала, что зачинщиком драки стал сам избитый пассажир. Он сначала обматерил водителя, а потом накинулся на него с кулаками, но получил отпор.

Видео находится здесь.