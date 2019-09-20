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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск

20 сентября 2019, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Госдуме подсчитали, когда россиянам выгоднее всего уходить в отпуск. Оказалось, что самыми лучшими являются те, в которых насчитывается больше всего рабочих дней.

Трудовой стаж можно доказать с помощью бывших коллег

Трудовой стаж можно доказать с помощью бывших коллег

Отмечается, что в таком случае сумма отпускных выплат оказывается максимально приближенной к зарплате, передаёт Lenta.Ru. Также выгодно брать как можно больше отпускных дней, при этом максимально затрагивая выходные, поскольку за них также идут начисления. В этом смысле самыми экономически удачными оказываются январь и май. Отмечается, что если один из дней отпуска приходится на праздник, то он не включается в отпуск, а переносится на день, следующий за последним днём отпуска.

 

АБ

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