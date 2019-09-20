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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Стали известны технические характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35

20 сентября 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

Раскрыты технические характеристики МиГ-35, новейшего российского истребителя. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе, который распространил производитель самолета.

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В корпорации «МиГ», в частности, отметили, что максимальный взлетный вес истребителя составляет 24 500 кг, максимальная внешняя нагрузка — 6500 кг, максимальная скорость — 2100 км/ч, максимальная дальность полета — 3000 км. Среди основных преимуществ МиГ-35 разработчик выделил сниженную радиолокационную заметность самолета, авионику нового поколения и современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в министерстве обороны Соединенных Штатов признались в неготовности страны к гибридной войне.

 

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