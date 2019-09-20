На сколько подорожает для россиян такси в случае признания водителей сотрудниками агрегаторов?

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20 сентября 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Авторы Telegram-канала спрогнозировали последствия принятия данного документа:

1. официальные трудовые отношения потребуют уплаты налогов, это может сделать поездки дороже на 10-30%;

2. трудовой договор защитит права водителей: агрегатор больше не сможет менять условия работы, не уведомляя об этом таксистов;

3. трудовой договор обеспечит водителей правом на пенсию, страхованием от несчастных случаев на производстве и больничным.