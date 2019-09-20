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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Современное поколение прикрывает комплексы лайками и трендами

20 сентября 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Молодые люди в погоне за трендами стараются скрыть свой комплекс неполноценности, считают психологи. Любовь к брендовым вещам и лайкам указывает не на стиль, а на неуверенность в себе.

Многие современные молодые люди готовы часами стоять в очередях за последней моделью любимого гаджета или тратить всю зарплату на сумку от известного дорогого бренда, передаёт momenty.org. Психологи уверены: погоня за трендами говорит лишь о желании быть частью общества и получить одобрение от окружающих.

«Когда-то мы стремились угодить маме, которая хвалила нас, если мы соответствовали ее ожиданиям, а теперь мы сами себя накажем внутренне, если не будем соответствовать тем нормам, которые для себя прописали или которые требует от нас общество», - утверждают специалисты.

АБ

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