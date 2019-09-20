Программа Тотальной реновации будет продвигаться в Хабаровском крае

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20 сентября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Проекты программы «Тотальная реновация в Хабаровском крае» будут продвигаться региональными справедливороссами.

Занявшая четвертое место на выборах 8 сентября партия «Справедливая Россия» намерена плотно работать согласно выбранному вектору – программе «Тотальной реновации», разработанной региональными партийцами специально для Хабаровского края. Для этого эсеры собираются наращивать активность и работать с населением на местах.

- Перед нами в эту избирательную кампанию стояли серьезные задачи. Наши кандидаты старались в меру своих возможностей. Мы получили колоссальный опыт в подготовке документов и работе с избирателями. Все ошибки учтены, теперь следует наметить план дальнейших действий, - отметил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов.

Кроме того, в скором времени партией будет переизбран