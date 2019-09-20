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20 сентября 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сообщество ранее прославилось тем, что разоблачило липовые диссертации чиновников.

Антирейтинг худших ректоров России был составлен сотрудниками "Диссернета" и в него попала Галина Золина, которая некоторое время руководила Российским государственным аграрным университетом имени К.А. Тимирязева (Москва).

По данным "Диссернета" в ее работе было обнаружено большое количество страниц с некорректными заимствованиями.

На сайте можно ознакомиться с таблицей заимствований которая отражает результаты экспертизы, проведенной активистами "Диссернета".

Напомним нашим читателям, что данное сообщество совместными усилиями, основанными на принципах сетевого распределения труда и использовании современных компьютерных технологий, противодействуют незаконным махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.