Студента в Екатеринбурге чуть не отчислили из-за связей с ЛГБТ

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20 сентября 2019, 10:37 [«Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Екатеринбург за последний год все чаще попадает в скандальные происшествия: то строительство нового храма жителей не устраивает, то произведение уличного искусства коммунальщики испортят. На этот раз неприятная ситуация случилась с Уральским Государственным Экономическим Университетом (УрГЭУ), в котором чуть было не отчислили студента за пропаганду гомосексуализма.

По крайней мере, именно так ситуация выглядела изначально. Однако, как только обстоятельства были приданы огласке, выяснилось несколько существенных подробностей. Оказывается, студент был просто подписан на ЛГБТ-сообщество в соцсетях, за что его вызвали в вуз обсудить «неприятную ситуацию». Является ли он действительно представителем сексуальных меньшинств, никого не волнует: даже наличие девушки у молодого человека не оправдывает его сетевую деятельность. Ведь подписка и активное участие в ЛГБТ-сообществе, по мнению ректора вуза, порочит репутацию учебного заведения.

«В его аккаунте есть фамилия, имя, отчество, есть конкретная принадлежность к конкретному, нашему университету, он себя позиционирует как студент. В этой группе он активный участник», – сказал проректор по воспитательной работе вуза Роман Краснов. Яков Силин, ректор УрГЭУ придерживается той же позиции: «Он этим самым, с моей точки зрения, показывает некий пример, что вот это должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Это личное дело его, это не должно привязываться к университету». Оказывается в вузе была создана группа мониторинга соцсетей студентов, которая и обнаружила причастность молодого человека к ЛГБТ-сообществу. Насколько законна такая «тайная» деятельность учебного заведения не ясно. С одной стороны, вуз не имеет права заниматься слежкой за личными страницами студентов, но, с другой, на базе университета вполне законно могло быть создано сообщество в сети. Это сообщество может информировать учеников о мероприятиях в жизни университета и параллельно следить за подписчиками. Скорее всего, такой схемы придерживалось руководство УрГЭУ.

Ректор заявил, что никого отчислять не будут, воспитательной беседы было достаточно. Однако в ситуацию уже вмешалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, а представители ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге готовят обращение в прокуратуру. Они хотят, чтобы там проследили за нарушением конституционных прав студента.

Тем не менее, в России так повелось, что образовательная система часто берет на себя и воспитательную функцию. Иногда это полезно, особенно в тех случаях, когда дети не могут получить хорошее воспитание от родителей. Однако студенческое или школьное «воспитание» не должно проникать в личную жизнь человека: его ориентация, взгляды, вероисповедание не касаются учителей или преподавателей. На дворе двадцать первый век, век толерантности и терпимости, даже у нас в стране. Воспитывать и, тем более, отчислять студента за подписку на ЛГБТ-сообщество в интернете, значит нарушать его права. И такое повышенное и нежелательное внимание к личной жизни молодого человека действительно повредило репутации вуза. В сотни раз больше, чем какое-то «не такое» сообщество в сети.

Начало сентября обернулось для школьников схожими потрясениями. Несколько дней федеральные СМИ обсуждали скандал, который образовался вокруг одной из волжских школ. Там несколько родителей возмутились проникновением религии в образование: школа организовала обязательное для учеников мероприятие. Этим мероприятием оказался молебен в честь начала учебного года, пропустить который ученики не могли. И несмотря на то, что образование у нас носит светский характер, отказ нескольких детей посетить молебен очень серьезно настроил руководство школы против их родителей. И все это было придано огласке чуть ли не на следующий день, после того, как улеглась другая неприятная история. В красноярском крае учителя хотели перевести на домашнее обучение четвероклассника из-за необычной прически, которую тот отрастил в честь своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича.

Все чаще появляются новости от том, что где-то учителя или преподаватели «перегнули палку». С одной стороны, это может быть излишним проявлением заботы и обеспокоенности будущим детей. Но, с другой, человек вправе выбирать, чем жить, самостоятельно, тем более, в студенческом возрасте. И лишать его образования, ссылаясь на его законный выбор, никто не имеет права.