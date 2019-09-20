Организованная ректорская группировка

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20 сентября 2019, 11:30 [«Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

«Быть доктором наук или не быть? Вот в чем вопрос!». Что-то в последние дни «жёлтый дом» Михаила Котюкова, в официальных документах громко именующийся Министерством науки и высшего образования (МОН), все время подвергается ударам ниже пояса. То спикер Госдумы г-н Володин вдруг интересуется зарплатами ректоров вузов. То какие-то там ученыши из «Диссернета» обвиняют уважаемых людей в обычном деле – списывании чужих контрольных работ, то есть диссертаций, без ведома хозяина.

«Диссернетишка» этот вообще на святое покусился – на право сюзерена сеять разумное, доброе, вечное. Так как если ты не доктор наук или в худом случае «кандидат», то кто тебя слушать то будет? Вон филолог мадам Золина учила «тимирязевцев» как репу правильно сеять, а доктором то не была! И вылетела с Тимирязевской Академии как морква из грядки. Так что докторские корочки – они и в Африке корочки.

А тут злобный язык «вольного сетевого сообщества Диссернет» вывалил извращенные сведенья, что мол, изучены начальники 676 образовательных организаций (далее также – вузов, университетов). «Среди руководителей данных образовательных организаций (ректоров) выявлено 64 ректора с плагиатом в собственных диссертационных работах, 32 ректора-диссеродела, 31 ректор с некорректными научными статьями. Некоторые ректоры допустили сразу несколько видов нарушений. Всего в рамках настоящего доклада было изучено 112 ректоров с признаками нарушения норм академической этики, таким образом, из 676 руководителей проанализированных образовательных организаций примерно каждый пятый имеет отношение к нарушению академической этики».

И фамилии имеются. И места работы. Чтобы не рекламировать лишний раз этих замечательных людей, а в человеке все должно быть прекрасно, вплоть до научной степени, отсылаем вас к первоисточнику: https://www.dissernet.org/publications/rectory.htm

Особо любопытное чтиво будет для студиозов, а также их родителей. Вызывает такой ректор ваше великовозрастное чадо и начинает фейсом об тейбл возить: «Ты пошто, дебил, на митинги за честные выборы ходишь? Запорю на конюшне!». А тут можно в ответ: «А вы пошто у профессора Зябликова 25 страницу своего диссера списали? Ась?». Запороть – все равно запорет, но хотя бы моральное удовлетворение получите!

И, кстати, наше любимое министерство правды им. Котюкова откликнулось быстро, как голосовой помощник Алиса. И также бестолково, по принципу «сам дурак!». Мол, по истечении 10 лет после защиты диссертации оспаривать ее авторство можно только в суде.

Ага, только бы хорошо сначала диплом и звание у судьи проверить…