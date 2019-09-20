Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что сотрудники Гидрометцентра объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Эта мера была принята из-за заморозков.

Синоптики прогнозируют в пятницу и субботу в Москве и области до плюс 11-12 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки, порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.