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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за заморозков

20 сентября 2019, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что сотрудники Гидрометцентра объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Эта мера была принята из-за заморозков.
 
Предполагается, что заморозки будут зафиксированы в столичном регионе в ночь на субботу, 21 сентября. Специалисты Гидрометцентра уточнили, что период предупреждения с 01.00 21 сентября до 07.00 21 сентября, передает сегодня РИА "Новости".
Синоптики прогнозируют в пятницу и субботу в Москве и области до плюс 11-12 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки, порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
ЕТ

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