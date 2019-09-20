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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россиян могут лишить нескольких праздников

20 сентября 2019, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сразу несколько старейших профессиональных праздников страны в скором времени могут быть упразднены. Делается это для того, чтобы сократить неоправданную нагрузку на предпринимателей.

В рамках так называемой «регуляторной гильотины» отменить могут День воздушного флота, День радио и старейший в России профессиональный праздник День железнодорожника. В правительстве отметили, что итоговый список отменяемых законов и правовых актов должен быть представлен к середине ноября. При этом профильным ведомствам поручено составить список законов, которые следует сохранить, передаёт Lenta.Ru.

АБ

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