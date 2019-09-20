Песков прокомментировал задержание шамана, собравшегося «изгнать Путина»

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20 сентября 2019, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Кремле прокомментировали задержание шамана из Якутии, который пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Отмечается, что мужчину задержали в Бурятии в ночь на 19 сентября.

В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

В полиции Бурятии рассказали, что задержанный находился в розыске «за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», его остановили на 202 километре трассы М-53 «Байкал».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе данной ситуации, передаёт Чита!Ру. «За комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться к республиканским властям или к республиканским правоохранительным органам», - посоветовал Песков.