Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Песков прокомментировал задержание шамана, собравшегося «изгнать Путина»

20 сентября 2019, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Кремле прокомментировали задержание шамана из Якутии, который пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Отмечается, что мужчину задержали в Бурятии в ночь на 19 сентября.

В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

В полиции Бурятии рассказали, что задержанный находился в розыске «за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», его остановили на 202 километре трассы М-53 «Байкал».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе данной ситуации, передаёт Чита!Ру. «За комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться к республиканским властям или к республиканским правоохранительным органам», - посоветовал Песков.

АБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан