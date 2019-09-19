Озвучена сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

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19 сентября 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Средствам массовой информации стало известно, как именно нападающий "Зенита" Александр Кокорин в компании друзей и жены Дарьи Валитовой отметил выход из тюрьмы. Также названа сумма банкета.

Напомним, что в исправительном учреждении Кокорин и Мамаев оказались после дебоша, устроенного в кафе и на улице. Едва выйдя на свободу, один из футболистов снова отправился в заведение общественного питания.

Как сообщает Mash, футболист отужинал в компании друзей и жены Дарьи Валитовой. Отмечается, что для вечернего ужина бывший игрок сборной России выбрал закрытый VIP-зал ресторана на Кутузовском проспекте в Москве.

Компания заказывала стейки, суши и лимонады. В результате девять человек погуляли на 73 тысячи рублей. При этом отдельно отмечается, что администрация данного заведения сделала коллективу скидку в 20 процентов от суммы.