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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Министерстве труда назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

19 сентября 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Директор департамента условий и охраны труда в Министерстве Валерий Корж заявил, что переход не четырехдневную рабочую неделю требует серьезного изучения всех мнений и нюансов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заработная плата работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должна сокращаться, а продолжительность их рабочих смен не должна расти, передает агентство в четверг.

В этом заключаются, по мнению Коржа, обязательные условия перехода на сокращенную рабочую неделю, потому что в противном случае возможны утомляемость и ухудшение здоровья людей. Также не должны нести издержки работодатели.

АС

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