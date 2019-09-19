В Министерстве труда назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

//Общество 13+

19 сентября 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Директор департамента условий и охраны труда в Министерстве Валерий Корж заявил, что переход не четырехдневную рабочую неделю требует серьезного изучения всех мнений и нюансов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заработная плата работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должна сокращаться, а продолжительность их рабочих смен не должна расти, передает агентство в четверг.

В этом заключаются, по мнению Коржа, обязательные условия перехода на сокращенную рабочую неделю, потому что в противном случае возможны утомляемость и ухудшение здоровья людей. Также не должны нести издержки работодатели.