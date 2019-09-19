Елена Истягина-Елисеева: «Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре»

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19 сентября 2019, 19:53 [«Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева объяснила, как мотивировать юных спортсменов, а также рассказала, почему нужно прививать детям из деревень и сел любовь к малой родине. По её словам, они чувствуют себя обделенными и это необходимо менять.



– Елена, один из ваших проектов по мотивации юных чемпионов – «Экскурсия со спортсменом». Как такие встречи влияют на подростков?



– Мы пытаемся стереть границу между начинающими и профессиональными спортсменами. Показываем, что звезды спорта, на самом деле, среди нас. Подростки видят, что перед ними сидит такой же человек, а значит, нет ничего невозможного и даже самые амбициозные цели достижимы. Этот и другие проекты созданы для того, чтобы дети всей страны могли поучаствовать в близком общении с чемпионами. И не только школьники, пришедшие на мероприятие, могут это сделать. Мы ведем трансляции, потому все желающие получают возможность посмотреть на своего кумира и услышать его историю. Конечно, молодые люди задают вопросы, спрашивают о становлении спортсмена, трудностях на пути, эмоциях и хитростях. Видя перед собой пример для подражания, подростки учатся преодолевать себя и достигать высот в спорте. Они понимают, что жизнь – не фунт изюма, особенно если ты строишь спортивную карьеру, но шанс есть у всех.



– Ежегодно у вас проходит порядка 20 выездных мероприятий с географией от Якутска до Калининграда. В наш век можно ограничиться трансляцией…



– Личные встречи помогают школьникам узнать о настоящем спорте, понять, что есть на кого равняться. Советы и рассказы чемпионов мотивируют. После таких встреч у ребят по-настоящему горят глаза. Недавно, например, мы с моим коллегой по Общественной палате РФ Григорием Дроздом были в сельской школе, которая находится в нескольких часах езды от Ульяновска. Наш приезд стал событием для всего села и окрестностей, встречали хлебом-солью. Так происходит всегда. Мы проводим занятия, чемпионы рассказывают о своей жизни. Главное – уютная и теплая атмосфера.



– Отличаются ли юные зрители из регионов от городских?



– Отличие только в том, что в деревнях и селах дети чувствуют себя обделенными. У них мало возможностей, нехватка некоторых современных бонусов, интересной информации, порой нет интернета… Был случай, когда в одной школе, которую я на тот момент посещала уже не впервые, мальчик, думая, что я не слышу, спросил своего учителя: «Зачем она постоянно приезжает в нашу дыру?» Мне показалось это неправильным. Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре. Хочу, чтобы они имели ту же уверенность, которая есть у городских, чтобы гордились родной деревней или селом, где живут. Я уверена, что те, к кому мы ездим, видя, как чемпионы России и мира сидят с ними рядом и пьют чай, разговаривая обо всем на свете, становятся совсем другими. Это действительно мотивирует ребят, показывает, что они такие же, как все, у них есть возможности, и при желании они смогут многого достичь. Если человек хочет заниматься – сможет даже с подручными средствами. И для этого не нужны какие-то суперсовременные спортобъекты. К сожалению, многие дети этого не понимают. Но я надеюсь, что с помощью нашего проекта, мастер-классов с чемпионами, выдающимися спортсменами, ситуация изменится.