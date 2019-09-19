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19 сентября 2019, 20:07 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео допроса старшего сержанта Белько

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько. Накануне тот был задержан после угроз взорвать мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

В полицию Белько позвонил сам. Он заявил о минировании нескольких объектов и сообщил место своего нахождения. В этот момент сержант находился на мосту.

Минирование оказалось ложным. Во время допроса сержант пояснил, что находился под воздействием наркотиков. Совершить звонок его вынудили обстоятельства, сложившиеся в его жизни.

«Я, старший сержант сил специальных операций, уволен по статье», — признался Белько, — «Шесть лет я отлужил. Из них половину срока я отслужил в боевой части. Находясь в батальоне, я исполнял свои обязанноти на сто процентов. Не ужился с молодыми офицерами».

Белько рассказал о конфликтах и недоразумениях, которые происходили в его жизни, и признался, что очень устал. Это признание растрогало министра внутренних дел Украины. Он опубликовал видео допроса на своем фейсбуке.

«Послушав и поняв его историю, хочу сказать: это и наша с вами ответственность тоже», — написал в комментарии Арсен Аваков, — «Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит. Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта».

Аваков заявил, что поможет старшему сержанту пройти курс реабилитации от наркотиков. По поводу ходатайства, министр пояснил, что подаст его от себя лично. Кроме того, с аналогичным ходатайством выступит командир спецподразделения Корд, и бойцы, которые проводили задержание.