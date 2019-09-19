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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

19 сентября 2019, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук. 

Ульяновская чиновница принесла извинения тем, кого возмутило ее селфи в "шоколадной ванне"

Ульяновская чиновница принесла извинения тем, кого возмутило ее селфи в "шоколадной ванне"

"Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор", - рассказал Гончарук. Ранее Морозов поручил провести проверку в отношении Опенышевой из-за фотографии из нафталановой ванны.

Напомним, женщина опубликовала на своей страничке в соцсети снимок с отдыха в одном санаториев Азербайджана. Подпись к фото гласит: "Много шоколада не бывает". Позже чиновница принесла свои извинения.

АС

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