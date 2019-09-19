Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

//Общество 13+

19 сентября 2019, 18:24 [«Аргументы Недели», Полина Винокурова ]

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра.

Некоторые хорроры способны вызвать у нас истерический смех или даже панику и слезы, поэтому не советуем злоупотреблять впечатлительным зрителям.









1. Клаустрафобы –«Escape Room»

Страна – США

Рейтинг – 8,1

Компания людей принимает участие в прохождении квеста.На кону их жизни, а испытания совсем не безобидные. Начинается борьба за выживание, где будет только один победитель.

https://www.youtube.com/watch?v=T5fALiHV-Tw

2. Капкан - “Crawl”

Страна – США

Рейтинг – 8

Слоган: «Они были здесь первыми»

В одном небольшом городке страшный ураган 5-й категории принес не только страшный потоп, но и огромных и голодных аллигаторов-людоедов.

https://www.youtube.com/watch?v=pFe9PhKxLCE

3. Оно2 - “It: Chapter Two”

Страна – США

Рейтинг – 8.0

Слоган: «Ты снова поплывешь»

По прошествии 27 лет после встречи с ужасным Пеннивайзом ребята из Клуба неудачников выросли, разъехались по всей стране, обзавелись семьями – каждый стал жить своей жизнью. Но странный телефонный звонок нарушает их спокойное существование и заставляет собраться вместе и вернуться в Дерри, чтобы дать отпор снова проявившему себя злому существу – еще более жесткому, сильному и коварному.

https://www.youtube.com/watch?v=Gk7LPhdlLgk

4. Я иду искать – «Ready or Not»

Страна – США

Рейтинг – 7,8

Слоган: «Игра начинается»

Юная невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть

https://www.youtube.com/watch?v=ph2g0DZNiZI









5. Счастливого нового дня смерти - “Happy Death Day 2U”

Страна – США

Рейтинг – 7,2

Слоган: «Отпразднуем еще разок?»

Через два года после событий первого фильма Три Гельбман вновь входит в петлю времени, чтобы понять, почему она была введена в нее в первый раз. Это, в свою очередь, приведет к новой встрече с жаждущей мести Лори, которая была воскрешена силой временной петли.

https://www.youtube.com/watch?v=hDLB752yiG4

6. Мы –«US»

Страна – США

Рейтинг – 7,2

Слоган: «Наш худший враг — это мы»

Мать и отец берут своих детей и отправляются в пляжный домик, чтобы расслабиться и хорошенько отдохнуть, но их планам не суждено было сбыться, так как ближе к ночи к ним нагрянули незваные гости.

https://www.youtube.com/watch?v=6OAiGpSettk

7. Проклятье Аннабель 3 –«Annabelle Comes Home»

Страна – США

Рейтинг – 6,9

Слоган: «Кукла или кукловод?»

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

https://www.youtube.com/watch?v=hJklsieQbpk

8. Проклятье Плачущей - "The Curse of La Llorona"

Страна – США

Рейтинг – 6,7

Слоган: «Ей нужны ваши дети»

Игнорируя жуткое предупреждение матери, подозреваемой в убийстве своих детей, социальная работница и два её маленьких чада вскоре оказываются втянуты в какую-то пугающую мистическую реальность. Их единственная надежда пережить смертельный гнев Ла Йороны - плачущей женщины - это обратиться за помощью к священнику-экзорцисту.

https://www.youtube.com/watch?v=kWUsQS_a6AU









9. Кладбище домашних животных - "Pet Sematary"

Страна – США

Рейтинг – 6,6

Слоган: «Мёртвые должны оставаться мёртвыми»

Луис Крид, его жена Рейчел и их двое детей - Гейдж и Элли - переезжают в сельский дом, который, как оказалась, расположен вблизи жуткого кладбища домашних животных. Вскоре им пришлось прибегнуть к услугам этого кладбища, когда их кошку сбил грузовик, ну лучше бы они этого не делали...

https://www.youtube.com/watch?v=xbB2hNAamvU

10. Гори, гори ясно - "Brightburn"

Страна – США

Рейтинг – 5,9

Слоган: «Представь, кем он может стать»

Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?

https://www.youtube.com/watch?v=85BoQHc1cKw





