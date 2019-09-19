Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

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19 сентября 2019, 18:56 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

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Президент Белоруссии встретился с главой УЕФА Александером Чефериным. В ходе встречи Лукашенко похвастался своей любовью к футболу и предложил провести суперкубок в Минске. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Эта любовь — как элемент дипломатии. На самом деле, Лукашенко известен любовью к хоккею, но на встрече с президентом УЕФА футбол затмил все остальные виды спорта.

«Когда-то давным-давно в детстве я начинал играть в футбол – это мой вид спорта», — заявил Лукашенко, — «Я долго играл в футбол, пока не получил травму. Поэтому мне всегда приятно разговаривать с людьми, которые знают, что такое футбол».

Причины безудержной любви белорусского лидера к футболу стали понятны после упреков в адрес еврофутбольного союза.

«Есть у нас определенные недоработки: вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями», — намекнул президент Белоруссии, — «Поэтому, если Европейский футбольный союз будет в этом направлении думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования. Я знаю, что последнее время много обсуждается в разных кругах вопрос проведения суперматча, финального матча за Кубок УЕФА. Знайте, если будет у вас такая возможность определить местом проведения такого матча [Минск - прим. АН], наша столица, наша Беларусь, мы всегда с этим будем солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента».

Белоруссия несколько раз подавала заявку на проведение кубка УЕФА, но получала отказ. Александр Чеферин ответил уклончиво, и напомнил, что существуют правила отбора стран для проведения соревнований подобного уровня: «Я уверен, что вы полностью способны провести такие масштабные мероприятия. Процесс выбора таких матчей должен быть прозрачным и четким. Я уверен, что вы можете организовать мероприятие любого уровня. Но получить это право должен сильнейший».



