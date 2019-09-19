Телеграм-канал «Фаундер-Вакансии»: Наша глобальная цель — решить вопрос с безработицей

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19 сентября 2019, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем телеграм-канала «Фаундер-Вакансии».

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Кто-то кровь сдаёт, а кто-то людям работу даёт. Канал для нас - это средство помощи людям. Идея вести канал, посвященный трудоустройству, пришла в голову достаточно неожиданно. Безработица всегда была, есть и будет. Просто в какой-то момент стало очевидно, что данная область очень востребована в широких слоях общественности. Происхождение названия канала «Фаундер-Вакансии» - загадка даже для нас самих.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Как было упомянуто выше, тематика была выбрана с учётом заинтересованности в ней пользователей социальной сети. Уникальность канала состоит в том, что 95% размещаемых в нем вакансий посвящены удаленной работе и подработке. Кроме того, мы предлагаем своим подписчикам оригинальный, яркий дизайн и удобную (сжатую и емкую) подачу материала. Согласитесь, что в наше время совсем необязательно тратить часы, недели и месяцы жизни на дорогу до офиса.

-В чем ваша история успеха?

История успеха заключается во фразе «дисциплина и постоянство усилий на длительном промежутке времени создают результат». Если кому-то может показаться, что размещать вакансии - простое дело, то мы спешим вас разочаровать. Во-первых, найти нужно вакансию хорошую. Мы стараемся искать проверенных работодателей. Во-вторых, мы размещаем по три вакансии ежедневно. Это большая работа.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Канал - это наше всё.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Ежедневно над проектом работают два человека. Ведение любого крупного канала в телеграме требует больших временных затрат.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Мы уже считаем наш проект успешным. В этой связи, если через год он будет также востребован нашими подписчиками, мы будем очень рады. Глобальная цель - решить вопрос с безработицей в определенном масштабе, помогать людям. Пользуясь случаем, мы хотели бы пригласить ваших дорогих читателей заглянуть к нам в гости!